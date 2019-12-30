30.12.2019

2019-12-30 13:55:03

Прокуратура начала «охоту» на снюсы

Во Владимирской области выявлены первые факты продажи снюсов, изготовленных кустарным способом. Об этом информирует прокуратура региона. На днях в Александрове прошла проверка магазинов, в которых продают, в том числе, жевательные смеси. Оказалось, что на один из прилавков попали снюсы, якобы изготовленные в Собинском райоен. Но, как выяснилось, в документах был указан несуществующий адрес изготовителя. В результате, собственника торговой точки привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Напомним, на последнем заседании Законодательного собрания депутаты единогласно проголосовали за запрет никотиносодержащих смесей. Этому предшествовала большая совместная работа прокуратуры и парламента. В результате, соавторами закона стали председатель ЗС Владимир Киселев и прокурор области Игорь Пантюшин. Закон сразу после принятия был подписан губернатором.

Роман Кавинов, врио председателя Законодательного Собрания Владимирской области: «Для нас очень важно принятие этого закона, поскольку массово обращались родители и в ЗС и в общественную приемную партии «Единая Россия» с просьбой остановить продажу этой отравы, которая стремительно стала распространяться среди детей. Благодаря нашей совместной работе с прокурором области Игорем Пантюшиным удалось быстро разработать и принять этот закон. С 5 января на территории области будет запрещено продавать любые никотиносодержащие смеси. И прокуратура уже начала проверку торговых точек, а после 5 января планируются массовые рейды полиции, Роспотребнадзора и партийного проекта «Народный контроль».