Что бы искупать кошку нужно: 1) поднять крышку туалета. 2) залить туда как можно больше шампуня. 3) успокаивать животное пока несёте его в туалет. 4) быстрым движением запихнуть кошку в туалет,а самим закрыть крышку туалета и сесть на неё. 5) спустить воду три раза-это обеспечит хорошее полоскание. 6) попросите чтобы кто-то открыл дверь. 7) встаньте с крышки туалета и бегите к двери. 8) выскочившая из туалета кошка мгновенно просушится в воздухе. Если есть вопросы обращайтесь. Искренне ваша. Собака.
еще анекдот!