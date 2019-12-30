Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.Путин поблагодарил Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.Лидеры также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились и дальше сотрудничать в борьбе с терроризмом.Ранее президент России провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они обсудили поддержку проекта "Северный поток-2" и обмен пленными в Донбассе.