Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В частности лидеры России и Белоруссии обсудили вопрос поставок нефти и газа.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В частности лидеры России и Белоруссии обсудили вопрос поставок нефти и газа.В первой части своих телефонных переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом. После этого президенты России и Белоруссии перешли к обсуждению конкретных вопросов.Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко касался поставок нефти и газа из России в Белоруссию, передает . Напомним, ранее многие эксперты называли именно вопрос с поставками энергоносителей одним из самых чувствительных в отношениях Москвы и Минска.Отметим, ранее журналисты поймали Александра Лукашенко на антироссийской выходке. Выяснилось, что белорусские власти запретили вещание одного из главных российских телеканалов – "Россия 24". При этом украинский UA-TV, который называет Россию "агрессором" и "оккупантом", в Белоруссии вещает свободно и находится в списке разрешенных СМИ.❄Путин и Лукашенко по телефону договорились, что переговоры по нефти и газу продолжатся по линии компаний – Кремль.— Hadejda Sorokina���� (@sornadejda53)А перед этим Александр Лукашенко ярко выступил в эфире радио "Эхо Москвы". "Он отвечал грубо, он отвечал на вопрос. Он ушел от двух вопросов", – оценил интервью с президентом Белоруссии главный редактор станции Алексей Венедиктов.На протяжении пяти лет Александр Лукашенко ведет двойственную политику и поддерживает баланс в отношениях с Украиной и Россией. Однако зачастую попытки никого не обидеть приводят к тому, что тот делает заявления, задевающие обе стороны.