Не так давно в Сети начал набирать обороты скандал между Иосифом Пригожиным и отцом Жанны Фриске Владимиром Копыловым. Эксперт прокомментировал ситуацию.

Не так давно в Сети начал набирать обороты скандал между Иосифом Пригожиным и отцом Жанны Фриске Владимиром Копыловым. Эксперт прокомментировал ситуацию.Лада Ведунья, хранитель древнерусских сакральных знаний отметила, что знаменитостям стоило бы прийти к мирному соглашению, т.к. иначе им обоим грозит реальная опасность. Она дополнила, что вряд ли угрозы Копылова имеют под собой реальный вес."Угроза отца Жанны Фриске Пригожину не имеет под собой реальной основы, это лишь слова обиженного человека на грани психоэмоционального срыва. Удержать в умах и сердцах светлое имя Жанны Фриске необходимо сейчас для ее отца. Он никак не может ее отпустить из этого мира и не может с ней расстаться. Пригожин очень сильно задел своими словами сестру и отца Жанны Фриске, и, защищая дочерей, Владимир вспылил. Явного намерения причинить физические увечья Пригожину у отца Жанны Фриске нет. Все, что он хочет это уважение по отношению к своим дочерям и к себе", – объяснила мотивы Владимира Ведунья.Она также подчеркнула, что главе звездного семейства пришлось пережить слишком многое в связи со смертью певицы и у него нестабильное психическое состояние. Кроме того, по словам экстрасенса, на семье Фриске лежит "разрушительная программа". Лада призвала общественность прислушаться к словам Копылова и попытаться понять его истинные мотивы."Пригожину и всем остальным стоит умерить гордыню, понять отца Жанны, перестать делать пиар на светлом имени Жанны, через скандалы особенно. Физическая расправа вовсе не грозит Пригожину, а вот эмоциональный срыв, вполне реальная угроза для жизни отца Жанны Фриске. И этот скандал, если его раздувать дальше, может стать фатальным", – дополнила Ведунья.Маг также подчеркнула, что если звезды придут к консенсусу, то и в судьбе у них начнутся перемены к лучшему. При благоприятном развитии событий, в апреле начнет решаться семейный вопрос Фриске, а у Пригожина пойдет максимальное развитие проектов. Однако если прийти к мирному соглашению не удастся, то у продюсера начнется череда неудач, а у отца Фриске сильно усугубятся проблемы со здоровьем."Также пострадает Наталья, ее ждут какие-то семейные неприятности, возможно даже связанные с ее отцом. Будем надеяться, что обе стороны пойдут по первому пути развития событий, перестанут тревожить душу Жанны. К сожалению она все еще в нашем мире и не может уйти из-за привязанности к ней со стороны ее семьи и конфликтов, связанных с ее близкими, и той негативной программы, что стоит на ее семье", – подытожила .15 Июн 2019 в 12:07 PDT