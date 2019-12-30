Сергей Лазарев предупредил поклонников о скорых переменах. Певец планирует отказаться от обнародования личных фото и видео в соцсетях. Теперь подробности из жизни звезды фанаты будут узнавать из других источников.

Сергей Лазарев предупредил поклонников о скорых переменах.Певец планирует отказаться от обнародования личных фото и видео в соцсетях. Теперь подробности из жизни звезды фанаты будут узнавать из других источников."Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощноебыло десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю какой мне умный постнаписать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику "Итоги года" надообязательно провести", – начал повествование Сергей.По словам Лазарева, последние дни для него выдались оченьнасыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. Артистпризнался, что с большим удовольствием ходит на праздники и "елки" с сыномНикитой."Я желаю вам всем хорошего последнего… предпоследнего днядесятилетия. Проведите его с толком, с умом", – отметил вокалист.После сделал важное объявление для поклонников.Соцсети артиста в новом году станут другими. Судя по всему, вокалист больше небудет публиковать посты, касающиеся его личной жизни. Кадры из личного архива исчезнут со страницы певца."С 1 января у меня очень изменится "Инстаграм". Закроютсявсе комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь, а потом все комментариибудут закрыты. И вообще, мой "Инстаграм" приобретет более рабочий формат. Воттакое обновление в новом десятилетии будет, друзья. Видеться мы с вами будемисключительно на концертах", – поделился новостями в "Сторис" "Инстаграм".