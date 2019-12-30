Сергей Лазарев предупредил поклонников о скорых переменах.
Певец планирует отказаться от обнародования личных фото и видео в соцсетях. Теперь подробности из жизни звезды фанаты будут узнавать из других источников.
Сергей Лазарев предупредил поклонников о скорых переменах.
Певец планирует отказаться от обнародования личных фото и видео в соцсетях. Теперь подробности из жизни звезды фанаты будут узнавать из других источников.
"Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощное
было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю какой мне умный пост
написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику "Итоги года" надо
обязательно провести", – начал повествование Сергей.
По словам Лазарева, последние дни для него выдались очень
насыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. Артист
признался, что с большим удовольствием ходит на праздники и "елки" с сыном
Никитой.
"Я желаю вам всем хорошего последнего… предпоследнего дня
десятилетия. Проведите его с толком, с умом", – отметил вокалист.
После сделал важное объявление для поклонников.
Соцсети артиста в новом году станут другими. Судя по всему, вокалист больше не
будет публиковать посты, касающиеся его личной жизни. Кадры из личного архива исчезнут со страницы певца.
"С 1 января у меня очень изменится "Инстаграм". Закроются
все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь, а потом все комментарии
будут закрыты. И вообще, мой "Инстаграм" приобретет более рабочий формат. Вот
такое обновление в новом десятилетии будет, друзья. Видеться мы с вами будем
исключительно на концертах", – поделился новостями в "Сторис" "Инстаграм".