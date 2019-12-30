В рамках заключительного матча группового этапа женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла национальную команду Финляндии со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

В рамках заключительного матча группового этапа женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла национальную команду Финляндии со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).У победителей встречи дубль оформила Кристи Шашкина (22-я, 25-я минуты) и по разу отличились Полина Лучникова (2) и Илона Маркова (37), а в составе финской команды шайбы забросили Нелли Лайтинен (18) и Санни Рантала (21).