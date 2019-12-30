Неприятные новости из США. Санкции против европейских компаний-строителей газопровода Северный поток-2 вступили в силу. Никаких отсрочек не будет.

Неприятные новости из США. Санкции против европейских компаний-строителей газопровода "Северный поток-2" вступили в силу. Никаких отсрочек не будет. Укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию приостановлена. Все для того, чтобы вместо нашего по трубе американский сжиженный газ хлынул в Европу.Глава Министерства энергетики Александр Новак заверил, что у России есть возможность достроить наш газопровод "собственными средствами". И сделано это будет в 2020 году. Что это за собственные средства? Может, боевые водолазы? Новак не уточнил. Но в любом случае уверенность у правительства есть.Трубоукладчик "Академик Черский" был куплен "Газпромом" в 2016-м как раз на этот случай: если европейские компаний прекратят строительство "Северного потока-2" под давлением американских санкций. Теоретически российское судно с задачей справится."Черский" может укладывать трубы диаметром до 1,5 метра. У "Потока" максимальный диаметр меньше — 1,4. Но от текущего местоположения — порта Находки — до Балтики ему идти месяц.Гораздо ближе — в немецком порту Мукран — сейчас баржа "Фортуна". Она уже укладывала первые 13 километров двух ниток газопровода. Плоскодонное судно может работать в прибрежных водах на глубине до 200 метров. Но из-за отсутствующей системы динамического позиционирования, чувствительно к непогоде. Дания, в чьих водах случилась вынужденная пауза, может не допустить баржу к укладке."Балтийское море — мелководное. В крайнем случае можно еще договариваться с третьими странами, с тем же самым Китаем, который тоже идет семимильными шагами по пути развития собственных технологий, в том числе в области морских строек", — сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.Трубоукладчик "Солитэр" швейцарской AllSEAS работы прекратил, но из Балтики пока не уходит. Стоит на якоре возле датского Нюборга. Несмотря на рекордный темп — 5 километров труб в день — швейцарцам не хватило нескольких недель, чтобы достроить оставшиеся 160 километров. США словно вцепились в уходящий поезд, чтобы остановить проект, готовый на 94%.Они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали. Это действительно методы неконкурентной борьбы — в противоречие со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли.- США тоже соображениями энергетической безопасности Европы объяснили свои санкции?- У них другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности. Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, я думаю, что решения бы принимались другие, — подчеркнул Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.Прикрываясь странным тезисом о защите Европы от энергошантажа России, Вашингтон банально расчищает для себя рынок сбыта дорогого американского СПГ. Против вмешательства во внутренние дела и угрозы суверенитету Германии резко высказалась канцлер Меркель. С открытым протестом выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Комиссия ЕС решительно выступает против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами", — заявила она.Ради стабильности поставок газа в Европу Россия пошла на компромисс с Украиной. "Газпром" уже перевел "Нафтогазу" 2 миллиарда 900 миллионов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Киев в ответ отказывается от дальнейших исков на 19 миллиардов. Стороны заключают новый транзитный договор на 5 лет."Был выбор между плохим и очень плохим. 2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше", — отметил Дмитрий Козак."Турецкий поток" американцы перекрыть не успели. Его запустят уже в начале января. ."Северный поток-2" Россия обязательно достроит в 2020-м, несмотря на санкционный произвол США."Попросил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении США. И доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы", — заявил премьер Дмитрий Медведев."Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение. Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", — заверил Козак.Разработка вариантов достройки "Северного потока-2" идет полным ходом, но деталей в правительстве раскрывать пока не хотят, чтобы не навредить главному — энергобезопасности европейских потребителей.