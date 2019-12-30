Представители Роспотребнадзора напомнили россиянам об опасности отравления новогодними салатами. В ведомстве подчеркнули, что эти блюда очень быстро портятся и превращаются в рассадники ..

Представители Роспотребнадзора напомнили россиянам об опасности отравления новогодними салатами. В ведомстве подчеркнули, что эти блюда очень быстро портятся и превращаются в рассадники бактерий и микроорганизмов, передает .Специалисты обратили внимание, что большинство салатов после заправки можно хранить не более суток. При этом температура в месте хранения не должна превышать +2...+6 градусов. Отдельного внимания заслуживают блюда с сырыми овощами или фруктами – их можно хранить не более 18 часов, а после заправки – не более 12 часов. .