× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-sglazil-zaraza-kudryavceva-s-novoj-grudyu-nakinulas-na-baskova.html" target="_blank">Сглазил, зараза?: Кудрявцева с новой грудью накинулась на Баскова</a> - Лера Кудрявцева удалила грудные импланты, когда оказалось, что один из них порвался и подтекал. Популярная ведущая теперь заедает стресс шоколадом и демонстрирует бюст без вставок.