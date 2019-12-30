Теледива Ксения Собчак подвела итоги года. Журналистка вспомнила о любимом муже в самую последнюю очередь.

Теледива Ксения Собчак подвела итоги года. Журналисткавспомнила о любимом муже в самую последнюю очередь.Ксения Собчак рассказала о собственных достижениях. Пословам телеведущей, в уходящем, 2019 году она смогла многого добиться.Например, создала собственное ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Знаменитостиудалось всего за год привлечь к личному каналу на видеохостинге более миллионаподписчиков.Ксения довольна, также, что смогла попасть в десятку самых цитируемых журналистов страны. Собчак отметила, что это важнейшийпоказатель ее успешности."Мой инстаграм всегда честен с вами, и ставит хэштег#рекламнаяпауза зарабатывая рекордные деньги для новых проектов и радуя рекламодателейэффективной статистикой (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – призналась теледива в "Инстаграм".В конце Ксения Собчак все же вспомнила о любимом супруге. "Ида, еще я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина, люблю ,любима исчастлива! С Наступающим!!!!!", – добавила журналистка, даже не упомянув имени горячообожаемого мужа.30 Дек 2019 в 2:07 PSTОтметим, что муж , режиссер КонстантинБогомолов, собственное рассуждение об итогах почти полностью посвятил избраннице.Видимо, брак с любимым человеком для него важнее, чем карьерные достижения, аих у него, к слову, достаточно."У меня нема итогов года. Какая разница какой год уходит икакой наступает. У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком.И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потомвстречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье вглазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все тольконачинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! Иправда, все только начинается🔥🥂🍾", – написал КонстантинБогомолов в микроблоге."Люблю тебя ужасно ❤️", – ответиламужу в комментариях