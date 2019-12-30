Злоумышленник не собирался доставлять продуктовые консервы по указанному адресу, а реализовал их...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали 44-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился представитель компании, занимающейся грузоперевозками. Он сообщил, что ранее организацией был заключен договор с неизвестным водителем об оказании услуг по перевозке. После загрузки в грузовой автомобиль продуктовых консервов водитель выехал в место доставки. Однако заказчик товар так и не получил, а водитель перестал выходить на связь.Материальный ущерб составил около 2,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник не собирался доставлять продуктовые консервы по указанному адресу, а реализовал их, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93