В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с национальной командой США. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с национальной командой США. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.Вратари: Мифтахов (Аскаров);Первое звено: Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;Второе звено: Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;Третье звено: Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;Четвертое звено: Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.✊ МЧМ 2020: состав на матч с американцами.Смотреть можно будет на @MatchTV, на сайте Первого канала и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/QnpG0uYkwd— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2019 г.Напомним, на старте турнира российские хоккеисты уступили чехам (2:3 ОТ), а затем разгромили канадцев (6:0). Матч США – Россия состоится в воскресенье, 29 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени.