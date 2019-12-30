Телеведущая Оксана Федорова порадовала своих поклонников забавным видео со своими детьми. Ее сын приятно удивил общественности своими выдающимися способностями.

Телеведущая Оксана Федорова порадовала своих поклонников забавным видео со своими детьми. Ее сын приятно удивил общественности своими выдающимися способностями.Вместе со своими ненаглядными чадами Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться на новогодние праздники.Как сообщает , пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестренку. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.