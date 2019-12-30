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<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-tuktamysheva-vyshla-na-led-v-mini-yubke-i-vzyala-v-rot-prodolgovatyj-predmet.html" target="_blank">Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет</a> - Елизавета Туктамышева представила новый показательный номер. Фигуристка предстала в интересном образе.