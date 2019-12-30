В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки Тур де Ски. Ни одному из россиян не удалось зацепиться за призовые места. Лучший результат из отечественных лыжников показал Глеб Ретивых, занявший четвертое место.

В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски". Ни одному из россиян не удалось зацепиться за призовые места. Лучший результат из отечественных лыжников показал Глеб Ретивых, занявший четвертое место.Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. В финальном забеге он пробежал дистанцию 1,5 км за 2 минуты 55,33 секунды. Следом за ним финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,25 секунды). Тройку лучших замкнул француз Ришар Жув (+0,57).Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов вылетели еще на стадии полуфинала, не сумев пробиться в решающий забег. Накануне они завоевали соответственно золото и бронзу в масс-старте.