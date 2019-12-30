Уже сейчас тот факт, что Украина на официальном и неофициальном уровнях называет Россию страной-агрессором вызывает большие вопросы у экспертов и международного сообщества. Однако начиная с 2020 года Киев окончательно лишится возможности использовать подобную риторику.

Уже сейчас тот факт, что Украина на официальном и неофициальном уровнях называет Россию страной-агрессором вызывает большие вопросы у экспертов и международного сообщества. Однако начиная с 2020 года Киев окончательно лишится возможности использовать подобную риторику.Основополагающей частью украинской военной пропаганды является обвинения России в некоей агрессии в Донбассе. Однако объективные факторы говорят о том, что это не белее чем попытка манипуляции сознанием простых украинцев."Граница, где идет конфликт, находится внутри Украины, это первое. У нас нет военных конфликтов на территории Украины и России. Мало того, мы спокойно переезжаем, да, через Белоруссию", – в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" рассказал украинский политолог Владимир Грановский.Это говорит о том, что уже сейчас у украинской стороны крайне мало оснований для того, чтобы называть Россию страной-агрессором. Однако с января 2020 года ситуация обещает стать еще более однозначной."Я бы особо выделил договор по транзиту, который, я надеюсь, подпишут, поскольку страна не может со страной-агрессором подписывать такой договор. Это очень важный момент, фактически, мы должны менять риторику", – объяснил эксперт.Что бы вы пожелали ДНР и ЛНР в Новом 2020 году?— Игорь Коротченко (@i_korotchenko)Одновременно с этим Украине придется также пересмотреть свой подход к взаимодействию с Донбассом. "Мы должны перейти на прямые переговоры с ЛНР и ДНР", – считает Владимир Грановский.Пока возможности для такого диалога крайне ограничены из-за того, что в своей риторике Киев называет защитников Донбасса террористами. "Я обращаю внимание, что ни одного теракта не было совершено, поэтому террористами называть их нельзя", – подчеркнул украинский политолог.