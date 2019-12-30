ОМВД России по району Измайлово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кузнецова Алексея Афанасьевича, 1962 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кузнецова Алексея Афанасьевича, 1962 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 1997 года.Приметы: на вид 50-­55 лет, рост 160-­174 см, худощавого телосложения, волосы прямые белокурые, глаза серые.Одежда: пальто серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961­19­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73