ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Журавель Валентины Ивановны, 1963 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Журавель Валентины Ивановны, 1963 года рождения, местонахождение которой неизвестно с августа 2009 года.Приметы: на вид 45-­50 лет, рост 168 см, полного телосложения, волосы прямые светло-­русые, глаза серые.Особые приметы: вокруг глаз морщинки в виде гусиных лапок.Одежда: темно-­синие джинсы, синяя кофта с белыми полосками, туфли белого цвета на платформе.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (495) 961­19­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73