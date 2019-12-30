За совершение мошеннических действий перед судом предстанет житель Екатеринбурга

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.По версии следствия, в октябре 2018 года жительница города Гороховца увидела объявление на одном из сайтов бесплатных объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене. Решив приобрести данное транспортное средство, она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. В ходе телефонного разговора продавец сообщил ложные сведения о продаже автомобиля, который находится в Ярославле. Женщина в качестве предоплаты перевела на банковскую карту денежные средства в сумме 159 тысяч рублей, после чего приехала по указанному в телефонном разговоре адресу, но телефон продавца перестал отвечать. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В ходе следствия было установлено, что денежные средства потерпевшей были переведены на банковскую карту студента из Екатеринбурга. Прибывшие в служебную командировку в Екатеринбург, сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району выяснили, что банковскую карту, на которую были перечислены денежные средства потерпевшей, владелец передал во временное пользование своему приятелю, 23-летнему местному жителю.В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совместно с подозреваемым распределили преступные роли. Неустановленные лица создавали в сети «Интернет» объявления о продаже имущества, в которых указывали стоимость, значительно ниже рыночной. В разговоре с потенциальными покупателями пытались ввести их в заблуждение с целью хищения денежных средств. Подозреваемый, согласно отведенной ему роли, заблаговременно передавал неустановленным в ходе следствия лицам сведения о банковских картах, оформленных на различных лиц, которые находились в его пользовании, после чего осуществлял контроль поступления денежных средств на банковские карты. В последующем фигурант снимал денежные средства с карт в банкоматах и передавал часть этих средств неустановленным в ходе следствия лицам.Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Вину свою он не отрицал. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, частично был возмещен.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.