В квартире одного из жилых домов в подмосковных Химках вечером в воскресенье, 29 декабря, обнаружены тела двух молодых людей. Сообщается, что одному было 19 лет, а второму — 14. А в подмосковном городе Домодедово двенадцатилетний подросток получил ожоги, взрывая петарды в квартире.

В квартире одного из жилых домов в подмосковных Химках вечером в воскресенье, 29 декабря, обнаружены тела двух молодых людей. Сообщается, что одному было 19 лет, а второму — 14.ЧП произошло в микрорайоне Подрезково. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины их смерти и все обстоятельства случившегося, пишет ТАСС.А в подмосковном городе Домодедово двенадцатилетний подросток получил ожоги, взрывая петарды в квартире. Он госпитализирован в детское отделение Люберецкой городской больницы.