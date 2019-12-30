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<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-v-moskve-gendirektor-chopa-s-semej-obokral-ashan-na-30-tysyach.html" target="_blank">В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал Ашан на 30 тысяч</a> - В Москве гендиректор ЧОПа с женой и сыном обнесли магазин Ашан на 30 тысяч рублей. Злоумышленников вычислили по видеокамерам, пишет . Сотрудники правоохранительных органов выясняют ..