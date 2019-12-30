Установлено, что злоумышленники размещали на различных интернет-ресурсах объявления о сдаче в аренду жилых помещений по низким ценам...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.Установлено, что злоумышленники размещали на различных интернет-ресурсах объявления о сдаче в аренду жилых помещений по низким ценам.В ходе телефонных разговоров с людьми, которых заинтересовала эта реклама, они представлялись сотрудниками агентств недвижимости и приглашали прийти в офис для выбора подходящей квартиры.После подписания договора и передачи денежных средств граждане получали информацию о времени встречи с собственником жилья. Однако в дальнейшем в указанное место псевдоарендодатели не являлись.По имеющейся информации, ежедневно сообщники получали порядка 200 тысяч рублей.Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Трое обвиняемых заключены под стражу, 13 фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк