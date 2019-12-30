На городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у пенсионерки обнаружена опасная болезнь и ей необходимо принимать специальный препарат...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовском району столицы задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 86-летней москвички.По имеющейся информации, на городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у пенсионерки обнаружена опасная болезнь и ей необходимо принимать специальный препарат.Испугавшись, заявительница согласилась приобрести предложенное лекарство. Вскоре приехал мужчина и передал ей ампулу с жидким веществом, за которую она заплатила 4 тысячи долларов. Не дождавшись повторного звонка от врача, пожилая женщина поняла, что её обманули.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был остановлен автомобиль, на котором в качестве пассажира передвигался злоумышленник. Подозреваемый был задержан и судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлено, что в ампуле находились витамины стоимостью менее 200 рублей. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк