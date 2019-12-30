Проводить в последний путь художественного руководителя театра Современник пришли тысячи людей: друзья, коллеги и поклонники. Народная артистка умерла 26 декабря на 87-м году жизни. По театральной традиции, Волчек проводили аплодисментами.

Проводить в последний путь художественного руководителя театра "Современник" пришли тысячи людей: друзья, коллеги и поклонники. Народная артистка умерла 26 декабря на 87-м году жизни. По театральной традиции, Волчек проводили аплодисментами. В память о Галине Борисовне актеры "Современника" вечером сыграют ее любимый спектакль – "Три сестры" Антона Чехова.На церемонии прощания в театре "Современник" — только слезы и никаких дежурных слов. Здесь сегодня — звенящая тишина. Для этого театра Галина Волчек — и сердце, и душа, и голос. У входа в театр, где проходила церемония прощания, — афиши самых знаковых спектаклей, в числе которых "Крутой маршрут". Легендарная постановка на этих подмостках идет уже тридцать лет. Именно ее играли ровно неделю назад. Галина Волчек была в театре, была в зале. Это последний спектакль, который она смотрела.Актер и режиссер Владимир Машков сказал, что с уходом Галины Волчек стало "бесконечно пусто и одиноко". "Ее любовь к театру, ее любовь ко всем людям, которые ее окружали, по-настоящему творческие. Ее интуиция непревзойденная, она очень внимательно всматривалась в людей, и такого внимательного взгляда уже нет. Но чувство, что ее душа нас не покинет, у меня очень стойкое. Она очень много передала и студентам, и артистам, будем жить дальше и всегда помнить об этой великой женщине, великом театральном человеке", – отметил он.Актриса Александра Захарова, недавно похоронившая отца – режиссера Марка Захарова, вспомнила, что Захаров и Волчек в один день пришли в театр и почти 40 лет их творческие пути пересекались: "Они родились в один год, в один день показывались как актеры в театре "Моссовета", где им обоим отказали. Их в один день утверждали главными режиссерами. И более 40 лет они строили два лучших театра в Москве: "Ленком" и "Современник". Подставляя друг другу плечо, они никогда не соперничали. И ушли в один год".Сегодня вечером в театре будут играть легендарный спектакль Галины Волчек "Три сестры" по Чехову. Как символ того, что творчество мастера продолжает жить.В последний путь Галину Волчек провожали музыкой тоже из "Трех сестер". По воле семьи, похоронили народную артистку на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой ее первого мужа, Евгения Евстигнеева.Говорят, у Галины Волчек было правило: несмотря на занятость, все новогодние подарки друзьям и коллегам она всегда подписывала лично, от руки. Теперь традиция прервалась…