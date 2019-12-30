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<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-v-rostove-na-donu-nelegalnyj-taksist-nabrosilsya-s-kastetom-na-voditelya-yandekstaksi.html" target="_blank">В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя Яндекс.Такси</a> - В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился на водителя агрегатора Яндекс.Такси. Злоумышленник разбил кастетом стекла автомобиля. По данным , конфликт произошел из-за того, что ..