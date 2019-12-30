В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился на водителя агрегатора Яндекс.Такси. Злоумышленник разбил кастетом стекла автомобиля.
По данным , конфликт произошел из-за того, что ..
В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился на водителя агрегатора "Яндекс.Такси". Злоумышленник разбил кастетом стекла автомобиля.
По данным , конфликт произошел из-за того, что водитель "Яндекс.Такси" забрал пассажира в якобы зоне "частника". Свои действия дебошир сопровождал обильным потоком нецензурной лексики.