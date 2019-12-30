Пожар возник из-за неисправности электпроводки

29 декабря около 10 вечера в городе Струнине случился пожар в частном жилом доме на три семьи. Когда пожарные прибыли на вызов, дом полностью полыхал, сообщает МЧС России по Владимирской области.Спасателям удалось ликвидировать открытое горение лишь спустя пару часов с момента возгорания. Усилиями 15 человек пламя было потушено.В доме проживали семь человек, разъехавшихся жить к родственникам после произошедшего. В ближайшее время им помогут деньгами и временным жильём. По предварительной информации, причиной пожара послужила неисправность электропроводки.