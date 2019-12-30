30.12.2019

2019-12-30 11:10:02

В утреннем пожаре во Владимирской области пострадал человек

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу г. Курлово, ул. Литвинова, д.62, поступило на пульт МЧС в половине шестого утра. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Имеется пострадавший. К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники, 13 человек, сообщает ГУ МЧС области.

Информация о причинах пожара и состоянии пострадавшего уточняются

Фото ГУ МЧС по Владимирской области