В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» руководство окружного Управления поздравило воспитанников школы-интерната с наступающим 2020 годом...

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» руководство окружного Управления поздравило воспитанников школы-интерната № 65 с наступающим 2020 годом.В преддверии новогодних праздников руководитель УВД генерал-майор полиции Сергей Карпов совместно с начальником ОМВД России по Рязанскому району полковником полиции Андреем Пузиным посетили подшефную школу-интернат, чтобы поздравить ребят с ограниченными возможностями.Для гостей в погонах сотрудниками школы вместе с детьми была подготовлена праздничная программа – интерактивное новогоднее представление, в котором Сергей Карпов лично принял участие. Было много смеха, плясок и хорошего настроения в процессе конкурса. В этом году руководители окружного УВД вручили ребятам мешки для сменной обуви и специальные бутылки для воды во время прогулок.На прощание полицейскими было сказано много приятных слов и поздравлений в адрес педагогического состава школы, ведь работать с особенными детьми – великий труд.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18