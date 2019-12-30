Певица Анна Седокова с юмором отреагировала на странный звонок коллеги по цеху. Вокалистку не смутил провокационный вопрос.

Певица Анна Седокова с юмором отреагировала на странныйзвонок коллеги по цеху. Вокалистку не смутил провокационный вопрос.Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу "Commentout". Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник,заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками.В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеевасогласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке . По условиямпроекта,Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: "Слушай, нужентвой совет. Такое произошло недавно у меня. Была тут в сауне с друзьями ичто-то вдруг подкосило, и прямо голыми булками села на угли. У тебя же такоебыло? Ты чем мазала? Конкретную мазь нужно и что мне делать? Не хочу к врачу,там просто ожог в форме пениса. Боюсь, разлетится по СМИ. Спасибо, Ань!".На счастье Дорофеевой, Седокова была в отличном расположениидуха. Анна почти не слушала Надю. Она заявила, что идет на празднованиесобственного дня рождения и вот-вот переступит порог заведения, где ее будутпоздравлять."Может быть, вазелин поможет", – предложила и звонкорассмеялась. "Милая, я с удовольствием обсужу с тобой пенисы, но мне надо идтик гостям", – продолжила хохотать вокалистка. Стоит отметить, что Надя Дорофеева в итоге получила главный приз шоу.