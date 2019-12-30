Певица Анна Седокова с юмором отреагировала на странный
звонок коллеги по цеху. Вокалистку не смутил провокационный вопрос.
Певица Анна Седокова с юмором отреагировала на странный
звонок коллеги по цеху. Вокалистку не смутил провокационный вопрос.
Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу "Comment
out". Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник,
заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками.
В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеева
согласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке . По условиям
проекта,
Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: "Слушай, нужен
твой совет. Такое произошло недавно у меня. Была тут в сауне с друзьями и
что-то вдруг подкосило, и прямо голыми булками села на угли. У тебя же такое
было? Ты чем мазала? Конкретную мазь нужно и что мне делать? Не хочу к врачу,
там просто ожог в форме пениса. Боюсь, разлетится по СМИ. Спасибо, Ань!".
На счастье Дорофеевой, Седокова была в отличном расположении
духа. Анна почти не слушала Надю. Она заявила, что идет на празднование
собственного дня рождения и вот-вот переступит порог заведения, где ее будут
поздравлять.
"Может быть, вазелин поможет", – предложила и звонко
рассмеялась. "Милая, я с удовольствием обсужу с тобой пенисы, но мне надо идти
к гостям", – продолжила хохотать вокалистка. Стоит отметить, что Надя Дорофеева в итоге получила главный приз шоу.