30.12.2019

2019-12-30 09:40:03

Владимирские мастера делятся секретами изготовления новогодних подарков

Приятный подарок к Новому году и Рождеству собственными руками. Мастерская умельцев появилась в самом центре Старых Владимирских рядов.

Здесь словно остановилось время. Под перестук коклюшек создается новогоднее чудо. У каждого умельца - своё. Светлана Степанова плетет вологодские кружева. Мастерица известна не только в России, но и за границей.

Светлана Степанова, мастер народного промысла: «Кружево вообще возникло от слова кружить, т.е. кружевной узор он кружит, кружит и в итоге получается такой узор.»

Наталья Ткачева занимается лоскутным шитьем, не иностранным пэчворком, а именно исконно русским промыслом. Таким занимались наши прабабушки и даже прапрапрабабушки.

Наталья Ткачёва, мастер народного промысла: «Раньше была очень дорогая ткань, и люди берегли каждый лоскуток и часто очень лоскутные одеяла делали из старых лоскутков, из вышедшей из обихода одежды, утвари какой-то. Но все равно подбирали таким образом, укладывали, что они создавали очень красивый интерьер.»

Сейчас в лоскутках недостатка нет, поэтому фантазии безграничны. Вот такой костюм русской красавицы можно показывать на любом модном показе. Русские девушки во все времена красиво одевались и не сидели без дела. В долгие зимние вечера они вышивали, вязали, шили кукол - домашних берегинь.

Наталья Тквачёва, народный мастер: «В старину на основе столбика вот такого делали владимирскую столбушку, делали из бересты. Бересту накручивали и делали столбушку. Почему столбушка, потому что они стояли.»

А эта композиция посвящена владимирским огородникам купцам Муравкиным. Для нее сшили не только кукол, но и сделали лошадку. На повозке овощи и фрукты, которые выращивали знаменитые огородники. Научиться чему-то новому интересно в любом возрасте. Наталья Абрамова как-то пришла на мастер-класс по изготовлению кукол и теперь все свободное от работы время отдает этому занятию. Поэт Бениамин Владимирский уже 8 кукла , которую Наталья сделала сама.

Наталья Абрамова, мастер: «Это тетрадка общая, 48 листов. Она кожаная. И он долгое время писал стихи и записывал их в ту тетрадку. А сейчас он идет к своей подруге, даме сердца, читать стихи.»



Каждое изделие - как урок истории. Какзалось бы, обычная матрешка - а сколько в ней скрыто.

Мастерская умельцев появилась в самом центре Старых Владимирских рядов. «Символ материнства, плодородия, бесконечности жизни, ну в матрешке может быть 1 до 10 и даже больше. Но вот эта матрешка она, как бы, и символизирует русские промыслы, потому что держит в руках дымковскую игрушку.»

Народные мастера готовы делиться секретами. Они понимают , что в подарке сделанном собственными руками, прячется тепло, которого так не хватает в современной жизни.

Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»