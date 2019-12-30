Актер Михаил Боярский опять стал участником скандала. Любимец советских женщин и главный мушкетер страны нарушил правила дорожного движения.

Актер Михаил Боярский опять стал участником скандала.Любимец советских женщин и главный мушкетер страны нарушил правила дорожногодвижения.Автомобиль Михаила Сергеевича попал в поле зрения камерЦентра видеофиксации ГИБДД. Боярский припарковался на Невском проспекте, несоблюдая правила.Снимки, на которых артист нарушает установленныйпорядок, опубликовал телеграм-канал "Мегаполис. Санкт-Петербург". Интересно,что администраторы аккаунта призвали быть благосклоннее к Боярскому."Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будемсильно хайпить на его очередной странной парковке", – пишут авторы канала.Напомним, в сентябре Михаил Боярский спровоцировал крупныйскандал. Артист припарковался в неположенном месте, на встречной полосе. Фото нарушения "слили" в Сеть. Успокаиватьнегодующих обывателей пришлось жене мушкетера актрисе Ларисе Луппиан. Оназаверила журналистов, что артисту стало плохо в дороге. Он оставил машину,чтобы обратиться за лекарствами в аптеку.17 Сен 2019 в 1:47 PDTСам же с прессой общался довольно резко.Артист раскритиковал акул пера, сравнил с паразитами. Любимец советских женщинзаявил, что пресса должна закрывать глаза на плохое и писать только хорошее. Обэтом сообщаетНапомним, 26 декабря главный мушкетер советского кино отпраздновал 70-й юбилей. Артист не устраивал пышное торжество, онотыграл в спектакле в Театре имени Ленсовета и провел тихий вечер с семьей.