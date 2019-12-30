Актер Михаил Боярский опять стал участником скандала.
Любимец советских женщин и главный мушкетер страны нарушил правила дорожного
движения.
Актер Михаил Боярский опять стал участником скандала.
Любимец советских женщин и главный мушкетер страны нарушил правила дорожного
движения.
Автомобиль Михаила Сергеевича попал в поле зрения камер
Центра видеофиксации ГИБДД. Боярский припарковался на Невском проспекте, не
соблюдая правила.
Снимки, на которых артист нарушает установленный
порядок, опубликовал телеграм-канал "Мегаполис. Санкт-Петербург". Интересно,
что администраторы аккаунта призвали быть благосклоннее к Боярскому.
"Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем
сильно хайпить на его очередной странной парковке", – пишут авторы канала.
Напомним, в сентябре Михаил Боярский спровоцировал крупный
скандал. Артист припарковался в неположенном месте, на встречной полосе. Фото нарушения "слили" в Сеть. Успокаивать
негодующих обывателей пришлось жене мушкетера актрисе Ларисе Луппиан. Она
заверила журналистов, что артисту стало плохо в дороге. Он оставил машину,
чтобы обратиться за лекарствами в аптеку.
17 Сен 2019 в 1:47 PDT
Сам же с прессой общался довольно резко.
Артист раскритиковал акул пера, сравнил с паразитами. Любимец советских женщин
заявил, что пресса должна закрывать глаза на плохое и писать только хорошее. Об
этом сообщает
Напомним, 26 декабря главный мушкетер советского кино отпраздновал 70-й юбилей. Артист не устраивал пышное торжество, он
отыграл в спектакле в Театре имени Ленсовета и провел тихий вечер с семьей.