Поспорили два приятеля, у кого жена более безобразная.
Один говорит: ""Ну пойдем, со своей познакомлю."" Пришли, а там такое страшилище: ноги кривые, одна рука короче другой, зубов нет, морда страшная и вообще вся с изъянами.
Второй посмотрел и говорит: ""Ну пошли, теперь свою покажу, только чтоб с тобой разрыв сердца не случился, я домой по телефону позвоню, скажу, чтоб не сразу к нам выходила, а минут пять спустя как мы зайдем, надо же тебя как-то морально подготовить. Звонит он ей и говорит: ""Але, Маня, я тут сейчас с товарищем домой приду, ты сразу к нам не выходи, а выйди так минут через пять."" Маня: ""Мне с мешком на голове выходить?"" - ""С каким мешком, дура, я ж тебя не тр*хать, а с другом знакомить буду.""
еще анекдот!