30.12.2019

2019-12-30 16:10:03

Во Владимире осужден водитель автозака за смертельное ДТП

Октябрьский районный суд областного центра вынес приговор 39-летнему бывшему полицейскому-водителю взвода отдельной роты охраны и конвоирования УМВД по городу Владимиру. Он признан виновным в совершении смертельного ДТП.

Установлено, что днем 9 июля прошлого года водитель управлял грузовым автомобилем, предназначенным для перевозки подозреваемых и обвиняемых. Двигаясь с превышением скорости, не обеспечив боковой интервал безопасности движения, во время совершения маневра при обгоне в районе улицы Почаевский овраг водитель сбил дорожного рабочего, находившегося на проезжей части, где укладывался асфальт.

55-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Обвиняемый настаивал на том, что причиной ДТП стала неисправность автомобиля. Следователь собрал доказательства, опровергающие эту версию. Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года.