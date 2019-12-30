Об этом стало известно 30 декабря на собрании в департаменте цен и тарифов администрации региона

Во Владимирской области утвердили предельные тарифы на вывоз мусора в региональной зоне №2. Об этом стало известно 30 декабря на собрании в департаменте цен и тарифов администрации региона.Стоимость вывоза мусора в 2020 году будет равняться 110 рублям 40 копейкам на одного человека, сообщает «Комсомольская правда – Владимир».Напомним, ООО «Биотехнологии» были выбраны «мусорным» оператором в зоне №2, в которую входят город Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, стала компания "Биотехнологии".