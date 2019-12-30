Наргиз Закирова рассказала о травле в соцсетях. По словам певицы, ее оклеветали.

Наргиз Закирова рассказала о травле в соцсетях. Пословам певицы, ее оклеветали.Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем "Инстаграм"ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов оненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать –информация не соответствует действительности.Исполнительница отметила, что ей приписали слова, которыеона не говорила. Наргиз Закирова не называла россиян "рожами" и не говорила,что по улицам городов нашей страны ходят медведи. "Мнеже, как оказалось хватило лишь одной "причины" для ненависти, мести ипогребения заживо – разрыв контракта с лейблом. Кампания по травле меня всоциальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я – врагнарода", – написала артистка.По словам Наргиз Закировой, онанаписала песню, которую многие почему-то восприняли на свой счет. Она отметила,что композиция посвящена главному заказчику ее травли в соцсетях. Имя называтьона не стала, но заявила, что люди не дураки и сами все понимают. Также звездасказала, что из России никуда уезжать не намерена.14 Дек 2019 в 3:43 PSTМатериал дополняется