Наргиз Закирова рассказала о травле в соцсетях. По
словам певицы, ее оклеветали.
Наргиз Закирова рассказала о травле в соцсетях. По
словам певицы, ее оклеветали.
Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем "Инстаграм"
ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о
ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать –
информация не соответствует действительности.
Исполнительница отметила, что ей приписали слова, которые
она не говорила. Наргиз Закирова не называла россиян "рожами" и не говорила,
что по улицам городов нашей страны ходят медведи. "Мне
же, как оказалось хватило лишь одной "причины" для ненависти, мести и
погребения заживо – разрыв контракта с лейблом. Кампания по травле меня в
социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я – враг
народа", – написала артистка.
По словам Наргиз Закировой, она
написала песню, которую многие почему-то восприняли на свой счет. Она отметила,
что композиция посвящена главному заказчику ее травли в соцсетях. Имя называть
она не стала, но заявила, что люди не дураки и сами все понимают. Также звезда
сказала, что из России никуда уезжать не намерена.
14 Дек 2019 в 3:43 PST
"Но а в обиду я себя
не дам! И из России я никуда не уеду! Так как любят меня тут. Вот такую
странную, непохожую ни на кого, чертовку. А я люблю и всегда любила вас, за то
что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей". –
резюмировала . Поклонники поддержали знаменитость, оставив
массу комментариев.
Напомним, несколько месяцев назад
прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Теперь у певицы нет права
исполнять композиции, которые принадлежат авторству продюсера.