Сложно найти человека, который не смотрел ни одной серии культового сериала Сваты. За 11 лет существования он полюбился многим за счет своей искренности, юмора и добродушия.

Сложно найти человека, который не смотрел ни одной серии культового сериала "Сваты". За 11 лет существования он полюбился многим за счет своей искренности, юмора и добродушия.Знаковым моментом в карьере Федора Добронравова стала роль в сериале "Сваты". После съемок с актером случилась страшная трагедия. Он перенес инсульт.Из-за отказа его родственников комментировать ситуацию появились слухи о скорой кончине артиста. Но, к счастью, ему удалось встать на ноги и даже вернуться к профессиональной деятельности.Татьяна Кравченко, в свою очередь, столкнулась с разводом. Ее семилетний брак распался год назад. Как позже выяснилось, бывший супруг звезды "Сватов" часто избивал ее."Помню, однажды он пришел такой злой. И вдруг начал меня дубасить головой. Я ему тогда сказала, что убью, если продолжит в том же духе. Нам повезло, что мы друг друга не покалечили", – поделилась актриса.26 Мар 2019 в 2:37 PDTБеда коснулась и другой актрисы сериала "Сваты" Людмилы Артемьевой. В 2012 году светская львица ушла в декретный отпуск, о котором так долго мечтала. Но за несколько месяцев до родов у нее случился выкидыш. Малыша спасти не удалось, а артистка из-за потери ребенка впала в затяжную депрессию.