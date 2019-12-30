Юморист Гарик Харламов бурно отреагировал на сообщение о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Комик не подбирал выражений.
Юморист Гарик Харламов бурно отреагировал на сообщение о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Комик не подбирал выражений.
Одно из желтых изданий опубликовало пасквиль на артиста. Автор
статьи предположил, что Харламова связывает "голубая" любовь с коллегой по цеху
Тимуром Батрутдиновым. Более того, отмечалось, что Гарик изменяет
возлюбленному. Якобы его новым увлечением стал актер Сергей Бурунов.
На материал Харламов отреагировал в личном "Инстаграм". Комик
разразился матерщиной.
Он поздравил желтую прессу с Новым годом и поблагодарил
журналистов за "прекрасные минуты смеха от того, что вы *** пишете". Артист
признался, что мечтает встретить создателя статьи.
"Как же хочется увидеть авторов этого мракобесия ) всех
хейтеров тоже поздравляю с наступающим, вам надо корпорат устроить новогодний с
персоналом этих изданий, там вы все будете говорить на одном языке ))) "Пока
Батруха плачет– Гарик с другим скачет" 😂😂😂 ***
)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
высказался .
5 Ноя 2019 в 3:03 PST
Подписчики с юмором отнеслись к гневной отповеди артиста. "Как говорится от
комика до гомика.. 😆", "Блин неужели кто то
этому верит?", "Очень даже по Европейски", "Ахахаххахахпхпхпххпхпахахаххаахахах
Гарик,давай определяйся уже 😂😂😂😂
забрал всех завидных женихов России 😂😂Глядишь
оглянуться не успеем, еще Лазарева и Шепелева припишут 😂😂😂😂😂", "когда уже свадьба с
Батрухой?😂", "Давно догадывались, что с Асмус брак – фикция 🤣", – писали поклонники