Юморист Гарик Харламов бурно отреагировал на сообщение о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Комик не подбирал выражений.

Юморист Гарик Харламов бурно отреагировал на сообщение о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Комик не подбирал выражений.Одно из желтых изданий опубликовало пасквиль на артиста. Авторстатьи предположил, что Харламова связывает "голубая" любовь с коллегой по цехуТимуром Батрутдиновым. Более того, отмечалось, что Гарик изменяетвозлюбленному. Якобы его новым увлечением стал актер Сергей Бурунов.На материал Харламов отреагировал в личном "Инстаграм". Комикразразился матерщиной.Он поздравил желтую прессу с Новым годом и поблагодарилжурналистов за "прекрасные минуты смеха от того, что вы *** пишете". Артистпризнался, что мечтает встретить создателя статьи."Как же хочется увидеть авторов этого мракобесия ) всеххейтеров тоже поздравляю с наступающим, вам надо корпорат устроить новогодний сперсоналом этих изданий, там вы все будете говорить на одном языке ))) "ПокаБатруха плачет– Гарик с другим скачет" 😂😂😂 ***)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -высказался .5 Ноя 2019 в 3:03 PSTПодписчики с юмором отнеслись к гневной отповеди артиста. "Как говорится откомика до гомика.. 😆", "Блин неужели кто тоэтому верит?", "Очень даже по Европейски", "АхахаххахахпхпхпххпхпахахаххаахахахГарик,давай определяйся уже 😂😂😂😂забрал всех завидных женихов России 😂😂Глядишьоглянуться не успеем, еще Лазарева и Шепелева припишут 😂😂😂😂😂", "когда уже свадьба сБатрухой?😂", "Давно догадывались, что с Асмус брак – фикция 🤣", – писали поклонники