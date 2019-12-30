Основанный в 2018 году году рыжим солистом группы Иванушки International коллектив #AppolonovGang многие считают мужским аналогом Тату. Откровенные фотоснимки и участие в гей-парадах дают основания подозревать группу в пропаганде однополой любви.

Основанный в 2018 году году "рыжим" солистом группы "Иванушки International" коллектив #AppolonovGang многие считают мужским аналогом "Тату". Откровенные фотоснимки и участие в гей-парадах дают основания подозревать группу в пропаганде однополой любви.В новогоднюю ночь многие артисты предпочитают работать – 31 декабря платятся самые высокие гонорары. Вот и участники группы #AppolonovGang тоже решили провести самую волшебную ночь не у телевизора лицом в салат, а на сцене. Петь же они будут в самом большом гей-клубе Москвы - в "Центральной станции".Вокалист Сергей Григорьев-Апполонов – племянник "Иванушки", а второй участник группы – Андрей – много лет был женат на Юлии Григорьевой-Апполоновой (родной сестре своего тезки и крестного отца Андрея Григорьева-Апполонова-старшего). Они обещают всю ночь дарить себя самым красивым парням столицы.Вообще же веселье в клубе продолжится почти сутки. За это время артисты травести-шоу выступят на сцене девять раз. Так что у участников будет возможность и самим спеть, и насладиться творчеством переодетых в женщин мужиков.Впрочем, как признался "Дни.ру" Сергей Григорьев-Апполонов, у него на праздничную ночь другие планы. После выступления он намерен заглянуть в так называемую "темную комнату", где нет света, зато есть алчущие ласки мужские руки и прочие органы движения. И прямо там можно получить удовольствие. "Я много наслышан об этом интересном месте, но никогда не был, теперь же интересно заглянуть, хотя, конечно, участвовать в чем-то не планирую", – уверяет артист.Кстати, Андрей Григорьев-Апполонов убеждает всех и вся, что его юные родственники "не любовники, друг с другом не спят это всего лишь сценический образ, не более того, они по девочкам".Напомним, в уходящем году в гей-клубе триумфально выступали Лолита, Cергей Лазарев, Ольга Бузова, Zivert. Каждого из них любят в гей-сообществе за открытость, искренность, откровенность.