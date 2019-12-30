За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 53 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей. Произошло 350 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 59 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский район. По предварительной информации, 23 декабря 2019 г. в 16.20 у д.2 по ул. Туманова г. Коврова водитель автомобиля «ВАЗ-2114» 1996 г.р. допустил наезд на пешехода 1962 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого предплечья, госпитализирована.Петушинский район. По предварительной информации, 24 декабря 2019 г. в 16.35 на 110 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ-21120» 1983 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Фрейдлайнер» под управлением водителя 1987 г.р. От удара автомобиль «Фрейдлайнер» выехал на попутную обочину, где совершил наезд на стоящий автомобиль «Форд–Карго». В результате ДТП водитель и пассажир 1987 г.р. автомобиля «ВАЗ-21120» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Юрьев – Польский район. По предварительной информации, 25 декабря 2019 г. в 09.00 на 5 км автодороги Андреевское – Шихобалово водитель автомобиля «Шкода-Фелиция» 1971 г.р. при движении со стороны п. Андреевского в сторону п. Шихобалово допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана затылочной области, госпитализирован.Собинский район. По предварительной информации, 26 декабря 2019 г. в 09.30 на 13 км автодороги Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево водитель автомобиля «Камаз-53213» 1964 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем «ВАЗ-212140» под управлением водителя 1951 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ–212140» с диагнозом: ЗЧМТ, УГМ, госпитализирован.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 27 декабря 2019 г. в 07.05 на 21 км автодороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума водитель автомобиля «Тойота-Венза» 1952 г.р. при выполнении маневра обгона допустил столкновение с движущимся попутно в прямом направлении трактором «МТЗ-82.1» под управлением водителя 1966 г.р. После чего автомобиль «Тойота-Венза» совершил столкновение с движущимися навстречу автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением водителя 1985 г.р. и автомашиной «Киа-Рио» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа-Рио» с ушибами направлен на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 28 декабря 2019 г. в 09.50 на 121 км автодороги Колокша – Кольчугино - Александров – В. Дворики водитель автомобиля «Ниссан Х–Трейл» 1964 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер» под управлением водителя 1984 г.р. В результате пострадал водитель автомобиля «Ниссан», с диагнозом: ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район. По предварительной информации, 29 декабря 2019 г. в 18.00 на 16 км автодороги ст. Сеньково - Серково - Поздняково – Волченки водитель автомашины «Уаз-390995» 1999 г.р. допустил съезд на правую обочину по ходу движения и наезд на дерево. В результате ДТП пассажир, 1973 г.р. с диагноз: перелом левой голени, ушибленная рана правого коленного сустава, вывих правого бедра, госпитализирована.