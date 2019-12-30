Солист скандальной группы Ленинград Сергей Шнуров не так давно высказался об одних и тех же лицах на телевидении в новогодние праздники. Эксперт жестко приложил певца, отметив, что ему стоило бы в своем глазу бревно разглядеть.

Солист скандальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров не так давно высказался об одних и тех же лицах на телевидении в новогодние праздники. Эксперт жестко приложил певца, отметив, что ему стоило бы "в своем глазу бревно разглядеть".В канун главного зимнего торжества страны артист опубликовал в своем микроблоге стихотворение, которое вызвало неоднозначную реакцию общественности. В нем Шнуров подметил, что страну будут поздравлять уже давно привычные лица, такие как Филипп Киркоров и Владимир Путин. Он также подчеркнул, что своим молодым видом указанные медиа-персоны обязаны достижениям науки.В свою очередьчлен экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян не одобрил поведение знаменитости. Он отметил, что солист "Ленинграда" сам слишком уж засиделся в эфире российских телеканалов."Удивительное дело. Человек, который не вылезает из эфиров разных каналов, говорит про одни и те же лица, с которыми мы стареть будем. Да я лично из-за его участия в проектах "Голос" и "Форт Боярд" смотреть их не стал, хотя некогда это были мои любимые шоу", – поделился своим возмущением эксперт.Он подчеркнул, что Шнуров и сам не замечает, как стал все чаще мелькать в различных телевизионных проектах, но при этом обвиняет в чем-то Киркорова. Манукян добавил, что Филипп Бедросович сейчас все реже появляется в эфире, отдавая предпочтение сольным выступлениям, а Алла Пугачева и вовсе "завязала с "Голубыми огоньками"."Этому товарищу за собой бы последить стоило и возможно сократить свое присутствие в телевизионных эфирах. Нет, я не говорю, что одни и те же лица на ТВ это хорошо, просто он уже давно стал их неотъемлемой частью. Вот если бы этот господин покинул телевизионные эфиры, то я бы искренне аплодировал.", – подытожил Манукян, тем самым погнав Шнурова в шею.29 Дек 2019 в 8:59 PST