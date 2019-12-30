Под Горловкой завершился обмен пленными между Донбассом и Киевом. От украинской стороны Донецкой народной республике передали 61 человека, в обмен Киев получил 51. Ранее Луганск получил 63 человека в обмен на 25.

Под Горловкой завершился обмен пленными между Донбассом и Киевом. От украинской стороны Донецкой народной республике передали 61 человека, в обмен Киев получил 51, еще четверо на Украину возвращаться отказались, передает "Интерфакс".Ранее Луганск получил 63 человека в обмен на 25. Среди них есть добровольцы из России, а также гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги. В ЛНР выразили надежду, что оказавшийся на свободе господин Лусварги благополучно доберется домой, передает ТАСС.В 2014 году Киев начал кампанию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о своей независимости после госпереворота. Жертвами конфликта уже стали 13 тысяч человек.Ситуацию в регионе пытаются уладить с помощью минских соглашений, однако перестрелки между сторонами продолжаются.