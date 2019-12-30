Анастасия Заворотнюк, видя, что ее любимый мужчина будет целовать другую женщину, не сдержала эмоций. Она укусила избранника прямо в нежное место.

Анастасия Заворотнюк, видя, что ее любимый мужчина будет целовать другую женщину, не сдержала эмоций. Она укусила избранника прямо в нежное место.После того, как стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется со смертельно опасным недугом (по некоторым данным, это рак головного мозга), каждая новость о звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" привлекает особое внимание. Так, некоторые издания заново обнародовали материалы: статьи и интервью, которые когда-либо давала артистка.Например, в Сети распространилась беседа с Анастасией Заворотнюк от 2008 года. "Тот Новый год Настя впервые отмечала в новой квартире на улице Мосфильмовской. У порога квартиры, расположенной на восьмом этаже, нас со Снегурочкой встретили мама актрисы Валентина Борисовна и сын Майк, которому тогда было семь лет. Помню, выбежал и любимец всей семьи шпиц Иржик (он погиб через несколько лет под колесами машины). Пес лаял как заведенный, не доверял чужому человеку с бородой и мешком за плечами", – вспомнил журналист Олег Перанов, переодевшийся в Деда Мороза.11 Дек 2019 в 4:42 PSTКстати, по признанию актрисы, Дед Мороз вряд ли мог стать ее первой любовью. Вообще, сообщила Заворотнюк, она увлеклась актером Юрием Минеевым в возрасте пяти-шести лет. Этого артиста маленькая Настя встретила в ТЮЗе, где играла ее мама. Родительница Заворотнюк и Минеев играли главные роли в постановке "Ромео и Джульетта"."Перед спектаклем он обычно сажал меня на плечи, я крепко держала его за руки и считала, что он принадлежит только мне. Перед выходом на сцену Юра снимал меня с плеч и говорил: "Настенька, подожди меня за кулисами" – и уходил. А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!" – признавалась .И вот в какой-то момент у юной Насти сдали нервы – с досады она укусила любимого мужчину в весьма нежное место – ключицу. "Услышав, как мама на сцене произносит: "Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео", – я разозлилась и... укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл. Наказание было страшным: он больше не носил меня на плечах", – цитирует артистку .