30.12.2019

2019-12-30 08:20:03

Жить и надеяться. Чем жили россияне в Новый год 100 с лишним лет тому назад

На историческом сайте «Прожито» собраны дневниковые свидетельства о том, что любили, хотели и на что надеялись люди, которых уже больше нет на земле.

1901 ГОД

В первый день первого года ХХ века последний император России Николай II записал:

«1 января 1901. Понедельник. Дай Бог, чтобы новый, нарождающегося столетия, год принес России и нам счастье, мир, тишину и преуспеяние».

1903 ГОД

Двумя годами позже вот что писала Софья Толстая, жена Льва Толстого:

«1 января 1903. Праздновали Новый год. Народу очень много: с домашними всех 19 человек. Приехали еще два молодых англичанина, какие-то шальные спириты из среднеинтеллигентно-рабочего класса. Предлагают, взяв Льва Николаевича за руки, молиться об его исцелении, и уверены, что это его спасет».

1904 ГОД

Еще через год православный архиепископ в Японии Николай задавался вопросом:

«31 декабря 1904. И вот кончился этот несчастнейший для России год. Бедственней этого были разве в татарские лихолетья. Засияет ли солнце мира, спокойствия и величия над Россией? Бог знает!»

1908 ГОД

Сергей Прокофьев, композитор:

«1 января 1908. С Новым Годом! Действительно! Сегодня из-за этого восемь визитов сделать пришлось, да ещё два на завтра осталось. Если считать вверх и вниз, то пятьдесят восемь этажей излазил».

1909 ГОД

Анна Аллендорф, модница

«31 декабря 1909. Весь день хлопотали из-за костюмов. Утром я была у Карповых и достала костюмы рыбачки и испанки. Однако мне хотелось нарядиться в боярский костюм и мы два раза ходили к парикмахеру, отдающему костюмы на прокат».

1911 ГОД

Софья Дрыжакова, жена уездного врача

«31 декабря 1911. Завтра Новый год... Детвора шумит, довольна вином, фруктами и сладким; прислуги так сжились за давностью лет, что, как и дети, довольны тем же. Пожелали друг другу всяких благ... Что нового могло бы случиться со мной? Я более чем равнодушна к "счастьям". И только одно считала бы счастьем - возможность покоя в большем смысле слова».

1917 ГОД

Алексей Будберг, генерал-лейтенант, управляющий военным министерством в правительстве Колчака:

«31 декабря 1917. Последний день рокового для России года; за этот год прожиты многие сотни лет, а результаты его отразятся на жизни многих десятков грядущих поколений. Сидим в самом мрачном настроении».

1920 ГОД

Михаил Воронков, государственный деятель, педагог

«1 января 1920. Всюду, и среди рабочих и среди служащих Новый год встречают по шаблону - в клубах, с речами и танцами. Хорошо было в клубе металлистов смотреть на веселящуюся рабочую молодёжь, толковать в кругу близких товарищей рабочих о насущных нуждах революции».

1922 ГОД

Корней Чуковский, писатель

«1 января 1922. Встреча Нового Года в Доме Литераторов. О-о-о! Тоска - и старость - и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год. Мы заняли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем - и их дамами, а кругом были какие-то лысые - очень чужие».

1924 ГОД

Яков Пронин, крестьянин

«1 января 1924. Новый год. Сегодня я ходил к утрени, а к обедни не ходил - ездил за сеном После обеда ходил на улицу, и выпросились на вечеринку на святки у Павлы Абрамовой. И ходил на беседу, и ходили по деревне с балалайкой. А после ходил на вечеринку. И так новый год я провел весело».

1928 ГОД

Вера Бунина, жена писателя Ивана Бунина

«1 янв. 1928/19 дек. 1927. Францию с Новым Годом! А я еще не чувствую, что Новый год идет, хотя уже 8 лет встречаю его во Франции, и все еще не привыкла».