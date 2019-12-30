2019-12-30 08:20:03
2019-12-30 08:20:03
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/ Тема: Жить и надеяться. Чем жили россияне в Новый год 100 с лишним лет тому назад
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На историческом сайте «Прожито» собраны дневниковые свидетельства о том, что любили, хотели и на что надеялись люди, которых уже больше нет на земле.
1901 ГОД
В первый день первого года ХХ века последний император России Николай II записал:
«1 января 1901. Понедельник. Дай Бог, чтобы новый, нарождающегося столетия, год принес России и нам счастье, мир, тишину и преуспеяние».
1903 ГОД
Двумя годами позже вот что писала Софья Толстая, жена Льва Толстого:
«1 января 1903. Праздновали Новый год. Народу очень много: с домашними всех 19 человек. Приехали еще два молодых англичанина, какие-то шальные спириты из среднеинтеллигентно-рабочего класса. Предлагают, взяв Льва Николаевича за руки, молиться об его исцелении, и уверены, что это его спасет».
1904 ГОД
Еще через год православный архиепископ в Японии Николай задавался вопросом:
«31 декабря 1904. И вот кончился этот несчастнейший для России год. Бедственней этого были разве в татарские лихолетья. Засияет ли солнце мира, спокойствия и величия над Россией? Бог знает!»
1908 ГОД
Сергей Прокофьев, композитор:
«1 января 1908. С Новым Годом! Действительно! Сегодня из-за этого восемь визитов сделать пришлось, да ещё два на завтра осталось. Если считать вверх и вниз, то пятьдесят восемь этажей излазил».
1909 ГОД
Анна Аллендорф, модница
«31 декабря 1909. Весь день хлопотали из-за костюмов. Утром я была у Карповых и достала костюмы рыбачки и испанки. Однако мне хотелось нарядиться в боярский костюм и мы два раза ходили к парикмахеру, отдающему костюмы на прокат».
1911 ГОД
Софья Дрыжакова, жена уездного врача
«31 декабря 1911. Завтра Новый год... Детвора шумит, довольна вином, фруктами и сладким; прислуги так сжились за давностью лет, что, как и дети, довольны тем же. Пожелали друг другу всяких благ... Что нового могло бы случиться со мной? Я более чем равнодушна к "счастьям". И только одно считала бы счастьем - возможность покоя в большем смысле слова».
1917 ГОД
Алексей Будберг, генерал-лейтенант, управляющий военным министерством в правительстве Колчака:
«31 декабря 1917. Последний день рокового для России года; за этот год прожиты многие сотни лет, а результаты его отразятся на жизни многих десятков грядущих поколений. Сидим в самом мрачном настроении».
1920 ГОД
Михаил Воронков, государственный деятель, педагог
«1 января 1920. Всюду, и среди рабочих и среди служащих Новый год встречают по шаблону - в клубах, с речами и танцами. Хорошо было в клубе металлистов смотреть на веселящуюся рабочую молодёжь, толковать в кругу близких товарищей рабочих о насущных нуждах революции».
1922 ГОД
Корней Чуковский, писатель
«1 января 1922. Встреча Нового Года в Доме Литераторов. О-о-о! Тоска - и старость - и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год. Мы заняли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем - и их дамами, а кругом были какие-то лысые - очень чужие».
1924 ГОД
Яков Пронин, крестьянин
«1 января 1924. Новый год. Сегодня я ходил к утрени, а к обедни не ходил - ездил за сеном После обеда ходил на улицу, и выпросились на вечеринку на святки у Павлы Абрамовой. И ходил на беседу, и ходили по деревне с балалайкой. А после ходил на вечеринку. И так новый год я провел весело».
1928 ГОД
Вера Бунина, жена писателя Ивана Бунина
«1 янв. 1928/19 дек. 1927. Францию с Новым Годом! А я еще не чувствую, что Новый год идет, хотя уже 8 лет встречаю его во Франции, и все еще не привыкла».