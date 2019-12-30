Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень.
По данным издания , медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. ..
Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень.
По данным издания , медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых Интерны" и "Родина".