Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень. По данным издания , медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. ..

Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень.По данным издания , медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых Интерны" и "Родина".