Чего ждать он наступающего 2021-го? По восточному гороскопу символом следующего года станет Белый Металлический Бык. Это не только мудрое, волевое животное, но и сильное, честное, старательное

Чего ждать он наступающего 2021-го? По восточному гороскопу символом следующего года станет Белый Металлический Бык. Это не только мудрое, волевое животное, но и сильное, честное, старательное и, конечно же, работоспособное. Именно эти качества помогают ему достигать намеченных целей. А значит, в 2021-м повезет тем, кто будет много и усердно работать. Екатерина Филиппова, корреспондент 6 канала: