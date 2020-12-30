Располагается «голос» церкви на территории Рождественского монастыря во Владимире.

Просвещать православных жителей Владимирской области теперь будут при помощи телепроповедей. Во Владимирской епархии открылся медиацентр.25 декабря его благословил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Располагается «голос» церкви на территории Рождественского монастыря во Владимире.Редакция оборудована гостевой зоной и студией с современным оборудованием для аудио-видео записи. Местные медийщики будут записывать интервьюировать руководство епархии, записывать выступления и проповеди. Новогоднее поздравление митрополита Тихона уже готово.Планируется выпуск епархиальной передачи «Родное слово», трансляция которой будет доступна в Youtube, соцсетях и сайте епархии.Руководить медиацентром будет диакон Всеволод Перепелкин, у которого в штате есть 5 помощников.