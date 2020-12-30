Директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на прошедшей онлайн конференции заявил, что для повышения эффективности программы по формированию комфортной среды в российских городах и развитию внутреннего туризма необходимо разрабатывать и реализовывать синхронно.

Директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на прошедшей онлайн конференции заявил, что для повышения эффективности программы по формированию комфортной среды в российских городах и развитию внутреннего туризма необходимо разрабатывать и реализовывать синхронно.По его словам в настоящее время ДОМ.РФ активно занимается развитием российских городов, в том числе путем создания проектов на основе Стандарта комплексного развития территорий – стратегий пространственного развития. Уже подготовлены мастер-планы для Кисловодска, Суздаля и других городов, обладающих значительным туристическим потенциалом. Директор ДОМ.РФ подчеркивает, что такие направления, как туризм, обновление жилого фонда и создание комфортной городской среды, должны быть объединены для успешного развития. Мы бы хотели синхронизировать с программой развития туризма работу Фонда ДОМ.РФ по повышению качества городской среды, – отмечает Виталий Мутко.Опрос, проведенный ДОМ.РФ и ВЦИОМ, показал, что 70% жителей крупных городов в России считают, что за последние три года качество городской среды улучшилось. Положительная динамика — результат активной государственной политики по благоустройству городов и повышения общественного внимания к этой теме. Также важен и ежегодный рост индекса качества городской среды, который, согласно национальным целям, должен увеличиться в 1,5 раза к 2030 году.Фонд ДОМ.РФ учрежден АО ДОМ.РФ в 2016 году. Одним из его основных направлений деятельности является содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, а также в рамках национального проекта Жилье и городская среда Фондом разработан Стандарт комплексного развития территории — методическое руководство, содержащее рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств. Деятельность Фонда охватывает более 60 городов в 50 регионах страны.