Система здравоохранения в этом году не отдыхает. В новогодние праздники поликлиники будут работать каждый день. Горожане с температурой смогут получить помощь медиков в инфекционных

Система здравоохранения в этом году не отдыхает. В новогодние праздники поликлиники будут работать каждый день. Горожане с температурой смогут получить помощь медиков в инфекционных шлюзах всех лечебных учреждений, или вызвать врача на дом. Неотложные бригады будут ездить к пациентам с 8 утра до 18.00 часов. А 3, 6 и 8 января поликлиники откроются в привычном