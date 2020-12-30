По информации владимирского Роспотребнадзора в регионе на 28 декабря по итогам исследований, ОРВИ заразились около 11 000 человек.

По информации владимирского Роспотребнадзора в регионе на 28 декабря по итогам исследований, ОРВИ заразились около 11 000 человек. Из них - 4274 пациентов – дети.Эпидемиологический порог заболеваемости превышен на 15,3%. В возрастной группе от 15 лет и старше на 101,2%.«Специалисты ведомства рекомендуют соблюдать меры предосторожности, носить маски и проводить меньше времени в общественных местах», - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.Добавим, что за минувшую неделю лаборатории чаще всего выявляли коронавирус, риновирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы.