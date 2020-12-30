2021 год загадает Рыбам несколько загадок, которые придется разгадывать. От того, насколько вы активно будете двигать плавниками, будет зависеть и успех грядущего года.

2021 год загадает Рыбам несколько загадок, которые придется разгадывать. От того, насколько вы активно будете "двигать плавниками", будет зависеть и успех грядущего года.Основной акцент будет сосредоточен на теме дома, семьи и на вашей карьере. Вы можете находиться в состоянии разрыва между домом и работой, между семьей и карьерой. И может быть достаточно сложно найти какой-то компромисс.Чем больше сил вы будете вкладывать в социальнуюреализацию, тем сложнее могут решаться вопросы в отношениях с семьей. Здесьделать акцент необходимо именно на семейных ценностях, больше отдыхать,проводить время с близкими людьми, а не пытаться добраться до нереальных высот, рассказала .Тогда у вас будет и моральная поддержка, и отдых, и будет время на передышку, ивы не будете совершать необдуманных поступков, сэкономите силы и быстреедоберетесь до той вершины, которая вам действительно нужна.С 1 января по 14 мая, с 28 июля по 29 декабря Вы можетенаходиться в состоянии переосмысления своей жизни и тех процессов, которые вней происходят. Это время, когда хочется погрузиться в глубины себя и забратьсяв раковину, не отсвечивать.Но при этом хорошо заниматься самоанализом, делатьработу над ошибками, оценивать те ситуации, которые произошли в прошлом, братьэтот опыт и проецировать его на будущее. То есть в этот период нужно работатьбольше на духовном плане и формировать тот пласт событий, который вам хочетсядальнейшем иметь.В период с 14 мая по 28 июля вы уже можете получитьрезультаты от периода самокопания. Это время, когда вас будут замечать, большевнимания будут уделять вам. Могут реализовывать ваши идеи, ваши стремления.Те Рыбы, кто родился с 11 по 17 марта, в вашу жизнь придутрадикальные, грандиозные перемены, которые будут связаны и с финансовымиаспектами, и с переменами в жизни в целом, и с тем, чтобы обрести известность,популярность, получить какие-либо изменения в профессиональном аспекте. Многоебудет зависеть от того, готовы ли вы будете плыть по течению, не сопротивлятьсяобстоятельствам, и получить награду за это.Работа, карьераКарьерные амбиции, социальная реализация будут вас манить.Но чем больше сил вы будете прикладывать к тому, чтобы вас заметили и оценили,тем сложнее могут складываться какие-то жизненные ситуации, обстоятельства.С 12 июня по 30 июля продуктивный период, когда вы можетереализовать себя, когда вы можете сменить место работы, найти себя в новойпрофессии или радикальным образом поменять какие-то моменты в вашейпрофессиональной деятельности, которые вас не устраивают. Также активный периоддля поиска нового места работы с 14 мая по 28 июля.В остальное промежуток времени не рекомендуется решатьвопросы работы, хотя внутри вы можете чувствовать, что настало время что-томенять. Но пока не будет готовности внутренней, готового ответа, что конкретновы хотите получить от своей работы, делать какие-то шаги к ее переменам, звездывам не рекомендуют.ФинансыВ финансовом ключе год не обещает больших прорывов. Но приэтом у вас будет возможность улучшить свое финансовое положение, благодаряхорошим отношениям с другими людьми. Деньги в течение всего года будутнаходиться в сфере взаимоотношений с другими людьми, в сфере коммуникаций.ПоэтомуВам необходимо рассматривать ту деятельность, которая непосредственно связана сработой с клиентами, с оказанием каких-либо услуг, с взаимодействием с другимилюдьми. И чем больше будет контактов, чем больше будет общения, тем лучше будетскладываться ваше финансовое положение.Наиболее активный и продуктивный период в финансовом ключедля вас с 16 сентября по 30 октября. Это время, когда вы можете значительнымобразом увеличить свое финансовое состояние, благодаря деньгам других людей. Вэто время вы можете получить займы на выгодных условиях, получить какие-либосубсидии, гранты, могут другие люди делать инвестиции в ваши проекты. Если выработаете с клиентами, то будет расти доход от этих клиентов.С 18 ноября по 31 декабря удачно будет складываться вопросы,связанные с вашей личной активностью, продуктивностью, с работой на себя вкачестве фрилансера, индивидуального предпринимателя. Если в это время вызахотите организовать бизнес, то у вас будет это легко получаться. Также естьшанс получить неожиданные деньги, подарки, презенты из тех источников, откоторых вы уже ничего не ждете.Отношения, семьяВ виду того, что на протяжении всего года вы можете прятатьсяот внешнего мира вглубь себя, тема личной жизни будет в какой-то степениболезненной и непонятной для вас. Вы будете ждать, что другие люди дадут вамподсказку, поддержат, помогут решить ваши проблемы. Но если они не знают, что увас болит, то они не смогут "дать вам таблетку", которая бы помогла. Поэтому,если вы хотите улучшений в личной жизни, решения каких-либо сложных ситуаций, товам придется действовать и быть активными.С 28 мая по 25 июня возможны какие-либо изменения, повторениеситуации в вашей личной жизни, которые позволят вам решить какую-то сложнуюпроблему. Если в этот период вы находитесь в браке, то возможно решениевопросов жилья, переезда на новое место жительства. Если вы свободны ототношений, то в этот период возможен возврат в вашу жизнь того человека, с кем ранеевы уже находились в отношениях.Для тех Рыб, кто находится в поиске второй половинки, активныйпериод для устройства личной жизни с 14 мая по 28 июля. В это время вы будетеболее заметны для представителей противоположного пола, и сможетезаинтересовать другого человека, показав ему свои лучшие качества.С 30 июля по 16 сентября есть шанс проявить активность вличной жизни в знакомствах, найти того человека, с кем вам будет интересно.Если же вы находитесь в браке, в серьезных отношениях, то в период с 30 июля по16 сентября могут в отношениях быть недоразумения, выяснение отношений,сложности, конфликты. Вы склонны будете видеть недостатки в своем партнере. Какрезультат, любые проблемы и сложности будут приводить к примирению, но черезконфликты, через бурное примирение.С 18 июля по 31 декабря не рекомендуется решать вопросы,связанные с недвижимостью, с переездом с одного места жительства на другое, атакже делать крупные покупки в дом и начинать ремонтные работы. Сделайте это вболее ранние периоды.